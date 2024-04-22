Okulda zehirlenme paniği: 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kayseri’de bir öğrenci, okul kantininden aldığı köfteyi yedikten sonra rahatsızlandı. Aynı kantinde köfte yediği belirlenen 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler taburcu edilirken, zehirlenme belirtisine rastlanmadı.
Kayseri’de bir okulda 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Kocasinan ilçesindeki Servet Akaydın İlkokulu’nda eğitim gören 1 öğrenci, okul kantininde aldığı köfteyi yedikten sonra rahatsızlandı.