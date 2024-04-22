Okulda zehirlenme paniği: 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de bir öğrenci, okul kantininden aldığı köfteyi yedikten sonra rahatsızlandı. Aynı kantinde köfte yediği belirlenen 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler taburcu edilirken, zehirlenme belirtisine rastlanmadı.

Okulda zehirlenme paniği: 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı - 1

Kayseri’de bir okulda 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesindeki Servet Akaydın İlkokulu’nda eğitim gören 1 öğrenci, okul kantininde aldığı köfteyi yedikten sonra rahatsızlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Okulda zehirlenme paniği: 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı - 2

Rahatsızlanan öğrenci ile yine kantinden köfte yediği tespit edilen 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Okulda zehirlenme paniği: 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı - 3

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ilk incelemede zehirlenme bulgusuna rastlanmadı.

Okulda zehirlenme paniği: 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı - 4

Kontrollerin ardından 24 öğrenci, taburcu edildi.

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