Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Elazığ için alınan kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından içerisinde okulların da olduğu birçok bina hasar gördü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamasıyla okullar için alınan kararı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklaması ile 10 ile Elazığ'ı da dahil ettikleri bilgisini verdi.
1 Mart'tan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği yapılan değerlendirmeler ardından belli olacak.
Kabine Toplantısı ardından açıklamada bulunan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki eğitim süreciyle ilgili alınan kararları;
"Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı deprem bölgesindeki tüm okullarda 2'nci dönemde devam şartının aranmayacağını bildirerek, "Diğer 71 ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim 20 Şubat'ta başlayacaktır. Deprem bölgesindeki 20 bin 868 okul binasından sadece 95'inin yıkık ve hasarlı olması 1 Mart itibariyle isteyen öğrencilerimiz için bu 10 ilimizdeki buna Elazığ'da ilave edeceğim; 11 ilimizde şartları uygun okullarımızda eğitim öğretime başlama imkanı veriyor. Çocuklarına diğer illerde okullara nakletmek isteyen ailelerimizin tamamının talebini karşılayacak kapasite oluşturduk. Eğitimci ordumuzun barınmadan gıdaya, arama-kurtarmadan destek organizasyonlarına kadar her alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyoruz. " sözleriyle duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda tarihin değişebileceği sinyalini vermişti.
Özer, deprem bölgesindeki okullar için; "71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.
Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de." açıklamasında bulundu.