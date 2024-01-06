Okullara gönderilen kömürleri çalıp satanlara operasyon: 4 tutuklama
Bitlis ve Şırnak’ta okullarda yakılmak üzere gönderilen kömürleri çalıp sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla 46 kişi serbest bırakıldı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yakılmak üzere gönderilen ve üzerinde "Para ile Satılamaz" yazılı kömürleri çaldıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.