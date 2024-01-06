Okullara gönderilen kömürleri çalıp satanlara operasyon: 4 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yakılmak üzere gönderilen ve üzerinde "Para ile Satılamaz" yazılı kömürleri çaldıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.