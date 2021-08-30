Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına az bir süre kaldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen ders kitapları okullara ulaştırıldı.

DHA 30.08.2021 - 13:31

Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda - 1
Corona virüs nedeniyle uzun aradan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili son hazırlıklar gözden geçirilirken öğrencilere dağıtılacak kitaplar da büyük ölçüde okullara teslim edildi.
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda - 2
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılında okutulacak kitapların ilçelere gönderimi sağlandı.
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda - 3
Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu bu konuda merkez olarak belirlenirken ilçedeki 64 ilk ve orta dereceli okuldaki 72 bin öğrenci için gönderilen 550 bin kitap tutanaklarla okul yöneticilerine teslim edildi.
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda - 4
Titizlikle yapılan dağıtımda okulların açılması ile öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulacağı belirtildi.
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda - 5
Leyla Bayram İlkokulu'ndaki telafi eğitimine katılan öğrenciler ders aralarında sınıflara giderek kitapları yerleştiren öğretmen ve görevlilere kısa süreliğine yardım etti.
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda - 6
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda - 7
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Ders kitapları sıralarda - 8

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