Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi

NEFES ALMAKTA ZORLANDIĞI SIRADA YUMRUK ATTI

Hazırlanan iddianamede, yerden kalkan Bekdemir’in göğsünü tuttuğu ve nefes almakta zorlandığı sırada şüpheli Demir’in Bekdemir’e yumruk attığı, sonrasında ise Bekdemir’in hastaneye kaldırılarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Demir’in 24 bin lira olan alacağını tahsil etmek için Bekdemir’i dövdükleri ve tehdit ettikleri de kaydedildi.

Şeker hastası olduğunu bildiklerini söyledikleri belirtildi

Ayrıca iddianamede, şüphelilerin her ne kadar öldürme kasıtlarının olmadığını belirtmişlerse de, Bekdemir’in şeker hastası olduğunu bildiklerini söyledikleri ve Bekdemir’in ölümüne sebebiyet verdikleri belirtildi.