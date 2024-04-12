Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi
İstanbul Beyoğlu’nda alacaklı oldukları Umut Bekdemir’i kendilerinden kaçtıkları sırada, nefes almakta güçlük çekerken attıkları yumrukla ölümüne neden oldukları iddia edilen Abdullah Demir ve Emirhan İşçimen hakkında istenen ceza belli oldu. Savcı, Demir ve İşçimen’in 46 yıl 6’şar aya kadar hapsini istedi.
Beyoğlu’nda şeker hastası olan Umut Bekdemir’e alacak verecek tartışmasında attıkları yumrukla ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Demir ve Emirhan İşçimen’in yargılanmasına devam ediliyor.