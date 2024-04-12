Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi

İstanbul Beyoğlu’nda alacaklı oldukları Umut Bekdemir’i kendilerinden kaçtıkları sırada, nefes almakta güçlük çekerken attıkları yumrukla ölümüne neden oldukları iddia edilen Abdullah Demir ve Emirhan İşçimen hakkında istenen ceza belli oldu. Savcı, Demir ve İşçimen’in 46 yıl 6’şar aya kadar hapsini istedi.

Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi - 1

Beyoğlu’nda şeker hastası olan Umut Bekdemir’e alacak verecek tartışmasında attıkları yumrukla ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Demir ve Emirhan İşçimen’in yargılanmasına devam ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi - 2

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Demir, tutuksuz sanık Emirhan İşçimen ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada ölen Umut Bekdemir’in ailesi de müşteki olarak duruşmaya katıldı.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Abdullah Demir’in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Emirhan İşçimen’in ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi - 3

46 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Umut Bekdemir’in kaldırıldığı hastanede ölümü üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

İddianamede, yapılan araştırmalar sonucu Umut Bekdemir’in hastaneye ambulansla getirildiği, olay esnasında Bekdemir’in yanında şüpheliler Abdullah Demir ile Emirhan İşçimen’in bulunduğunun tespit edildiği, şüpheli Demir ve İşçimen’in ise ilk olarak Bekdemir’in kendilerinden kaçarken yere düştüğünü, sonrasında ise fenalaştığını söyledikleri kaydedildi.

Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi - 4

"SENİ YAKALADIĞIM YERDE PİS EDECEĞİM"

İddianamede, şüpheli Abdullah Demir’in ölen Umut Bekdemir’den 24 bin lira alacağının bulunduğu, alacağını tahsil etmek amacıyla yaklaşık 3-4 aydır sürekli Bekdemir’i aradığı, ayrıca şüpheli Demir’in 18 Kasım 2022’de Bekdemir’e “Seni yakaladığım yerde pis edeceğim haberin olsun” şeklinde ses kaydı attığı aktarıldı.

Olay günü şüpheli Demir ile İşçimen’in birlikte Bekdemir’in kalmış olduğu otelin önüne gittiği, bekledikleri Bekdemir’in otel önüne gelmesi üzerine İşçimen’in kullanımındaki araca bindikleri, şüpheli Demir’in araba içerisinde Bekdemir’in yüzüne yumruk attığı, öldürmekle tehdit ettiği, daha sonra bir parka gittikleri ve burada Bekdemir’in şüphelilerden kurtulmak için kaçtığı ancak kısa süre sonra yere düştüğü kaydedildi.
Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi - 5

NEFES ALMAKTA ZORLANDIĞI SIRADA YUMRUK ATTI

Hazırlanan iddianamede, yerden kalkan Bekdemir’in göğsünü tuttuğu ve nefes almakta zorlandığı sırada şüpheli Demir’in Bekdemir’e yumruk attığı, sonrasında ise Bekdemir’in hastaneye kaldırılarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Demir’in 24 bin lira olan alacağını tahsil etmek için Bekdemir’i dövdükleri ve tehdit ettikleri de kaydedildi.

Şeker hastası olduğunu bildiklerini söyledikleri belirtildi

Ayrıca iddianamede, şüphelilerin her ne kadar öldürme kasıtlarının olmadığını belirtmişlerse de, Bekdemir’in şeker hastası olduğunu bildiklerini söyledikleri ve Bekdemir’in ölümüne sebebiyet verdikleri belirtildi.
Öldüren yumruğa 46 yıl hapis istemi - 6

46 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdullah Demir ve Emirhan İşçimen’in ayrı ayrı olası kastla öldürme, birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gece vakti birden fazla kişiyle birlikte hukuki alacağın tahsili amacıyla nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarından toplamda 29 yıldan 46 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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