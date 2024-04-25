Ölmeden önce ifade verdi, katillerini yakalattı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sosyal medyada tartıştığı Y.T. tarafından tabanca ile vurulan Arda Yücel Ekşi, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Ekşi, ölmeden önce verdiği ifadede Y.T’nin ismini verdi. Harekete geçen polis, Y.T. ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kocaeli’de silahla vurulan bir kişi, ölmeden önce verdiği ifadesiyle cinayet şüphelilerini yakalattı.
Olay, 12 Nisan’da Darıca’da meydana geldi.
Motosikletle gelen maskeli ve kasklı 2 kişiden biri, inip kahvehanede bulunan Arda Yücel Ekşi’ye tabancayla ateş etti.
İki bacağına 8 kurşun isabet eden Ekşi, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Olayı gerçekleştiren kişi ve motosiklet sürücüsü ise kaçtı.