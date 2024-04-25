Ölmeden önce ifade verdi, katillerini yakalattı

Şüphelilerin kaçmalarına ve saklanmalarına yardım A.Ö. isimli bir kişinin ise başka bir suçtan firari olarak arandığı, olaydan birkaç gün sonra polis ekiplerinin yaptığı GBT sorgusunda yakalanıp tutuklandığı bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.