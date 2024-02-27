Ömer'de Tahir cezaevine mi girecek? İşte Ömer son bölümde yaşananlar

GAMZE AYRILIK KARARI ALDI

Kızları kurtardıktan sonra eve dönen Ömer, kapıda bir valizle karşılaştı ve Gamze'ye bunun anlamını sordu. Ömer'in Eda ve Nilüfer'i kurtarmaya gittiğinden haberi olmayan Gamze, ayrılık kararı aldığını açıkladı.



Gamze'nin; "Her geçen gün biraz daha azalıyoruz. Biz yapamadık Ömer olmadı, bence ayrılmak bizim için en iyisi..." sözleri ardından büyük bir üzüntü yaşayan Ömer ise kabullenici bir tavırla "Peki, haklısın yapamadık. Evlenmemiz de bir hataydı belki de. Dediğin gibi olsun." diyerek evi terk etti.