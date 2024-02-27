Ömer'de Tahir cezaevine mi girecek? İşte Ömer son bölümde yaşananlar
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Ömer, 26 Şubat'ta 45. bölümüyle Star izleyicileriyle buluştu. Dizinin son bölümüne Gamze'nin Ömer'den ayrılık kararı alması, polislerin Tahir'i almaya gelmesi, Fatma'nın evi sattığını açıklaması damga vurdu. İşte Ömer'de yaşananlar...
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV dizisi Ömer'in 45. bölümünde; Ömer'in İzzet'i polis baskınına uğratması, Gamze'nin Ömer'den ayrılması, Tahir için verilen yakalama kararı gibi konular ön plana çıktı.