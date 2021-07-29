Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde

İstanbul'un en önemli su kaynağı olan Ömerli Barajı verilere göre yüzde 95.21 doluluk oranıyla son 10 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı.

İHA 29.07.2021 - 12:16

Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde - 1
Ömerli Barajı'nda  su oranı 95.21 oldu.
Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde - 2
İSKİ'nin verilerine göre Ömerli Barajı'nda Temmuz ayının son 10 yıldaki en yüksek doluluk oranına ulaştığı görüldü.
Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde - 3
İstanbul'a su veren barajların doluluk oranı yüzde 68.02 seviyelerine gerilerken Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95.21 olarak kayıtlara geçti.
Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde - 4
Toplam 235.37 milyon metreküp su hacmiyle İstanbul'un en büyük barajı olan Ömerli Barajı'nda bugün itibariyle 224,09 milyon metreküp su bulunuyor.
Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde - 5
Ömerli Barajı’nın su seviyesi drone ile havadan görüntülendi.

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