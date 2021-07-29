Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde

İSKİ'nin verilerine göre Ömerli Barajı'nda Temmuz ayının son 10 yıldaki en yüksek doluluk oranına ulaştığı görüldü.

Toplam 235.37 milyon metreküp su hacmiyle İstanbul'un en büyük barajı olan Ömerli Barajı'nda bugün itibariyle 224,09 milyon metreküp su bulunuyor.