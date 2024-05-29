ÖMK ne zaman Meclis'e gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ne zaman çıkacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geleceğini söyledi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik." dedi.