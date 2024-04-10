Omurgası kırılan köpeğine 4 tekerlekli yürüteç yaptı

"ONUN ÇARESİZLİĞİNE KAYITSIZ KALAMAZDIM"

Köpeğinin yaşadığı talihsiz olayla ilgili açıklamada bulunan Şakir Yanlı, “Arkadaşım Çamaş ilçesinden gelirken 4 tane sahipsiz yavru sokak köpeği buluyor. Yavru köpeklere zarar gelmemesi için yanına alıp, buraya getiriyor. 1 tanesini de benim sahiplenmemi istedi. Ben de şu anda ‘Hülya’ adını verdiğim köpeği sahiplendim. İş yerinde bakıyorum. Bir sabah dükkanımın önünde bir minibüs çarpıp kaçtı. Tedavi için her yere götürdüm. Ancak bir sonuç alamadım. Arka iki ayağı yürüme fonksiyonunu kaybetti. Bu duruma çok üzüldüm. Onun bu durumuna çözüm için böyle bir formül buldum, yürüteç yaptım. O, benim mesai arkadaşım. Onun çaresizliğine kayıtsız kalamazdım” diye konuştu.