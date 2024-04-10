Omurgası kırılan köpeğine 4 tekerlekli yürüteç yaptı
Ordu’da oto tamirciliği yapan Şakir Yanlı’nın, ‘Hülya’ adını verdiği yavru köpeğine minibüs çarptı. Omurgasının kırıldığı belirlenen köpek, arka 2 ayağındaki yürüme fonksiyonlarını yitirdi. Şakir Yanlı, köpeğini 4 tekerlekli yürüteç yaparak hayata bağladı.
Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde 20 yıldır oto tamirciliği yapan Şakir Yanlı, geçen yıl ekim ayında arkadaşından yavru sokak köpeği aldı. ‘Hülya’ adını verdiği köpeğe iş yerinde bakan Şakir Yanlı, havlama sesleri üzerine dışarı çıktı. Yanlı, bir minibüs sürücüsünün iş yeri önündeki köpeğine çarpıp yoluna devam ettiğini gördü. Veterinere götürülen köpek, arka iki ayağının yürüme fonksiyonunu kaybetti.