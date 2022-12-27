Onarılan 'Bakireler Tapınağı'ı zarar gördü

"MALTEPE'NİN KIZ KULESİ"

Bakireler Anıtı'nın tarihi ve yapısı hakkında bilgi veren Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, anıtın sembolik amaçla yapıldığını dile getirdi.

Şahin, "Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızlar bu anıta gidip dua ederlermiş. Süreyya Paşa bunu gönderme amaçlı yapmış. İçerisine de bir Venüs anıtı koyulmuş. Bu bir kent hafızası çünkü, neredeyse tırnak içinde söylüyorum Maltepe'nin kız kulesi gibi bir şey. Bu kent hafızaları tekrar hayata geçirilmeli" diye konuştu.