Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar

Denizli’de trafik kazası yapıp, hafif sıyrıklarla kurtulan iki kişi, polise zor anlar yaşattı.

Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde ters yönde ilerleyen 20 AIE 106 plakalı otomobil, sürücüsünün manevra yapacağı sırada yolun sağındaki dereye uçtu.

Çevredekiler yardıma koşup, bir yandan da durumu polise bildirdi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 1'i erkek 4 kişi, deredeki otomobilden çıktı. Yardım etmek için gelen 1 kişiye de kazazedeler saldırdı.