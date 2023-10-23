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Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar

Denizli’de ters yönde ilerleyip, yol kenarındaki dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklarla kurtulan ve alkollü oldukları öne sürülen 4 kişiden 2’si polise zorluk çıkardı. Kazazedeler arasındaki 2 kadın, polislere ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür ve hakaretler edip, taş atmak istedi. Polis, iki kadını kelepçeleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar, adli muayene için götürüldükleri hastanede de özel güvenlik görevlisi kadına saldırdı.

Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar - 1

Denizli’de trafik kazası yapıp, hafif sıyrıklarla kurtulan iki kişi, polise zor anlar yaşattı.

Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde ters yönde ilerleyen 20 AIE 106 plakalı otomobil, sürücüsünün manevra yapacağı sırada yolun sağındaki dereye uçtu.

Çevredekiler yardıma koşup, bir yandan da durumu polise bildirdi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 1'i erkek 4 kişi, deredeki otomobilden çıktı. Yardım etmek için gelen 1 kişiye de kazazedeler saldırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar - 2

UZAKLAŞIRKEN POLİS GELDİ

Daha sonra kazazede 4 kişi, olay yerinden yürüyerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada gelen polis ekiplerine, çevredekiler kazazedelerin gittiği yönü gösterdi.

Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar - 3

Polis, 4 kazazedeyi peşlerinden gidip, durdurdu. Polis, otomobili kimin kullandığını öğrenmek istedi. Ancak kazazedeler arasındaki kadınlardan S.Ş. ile A. A. polislere küfredip, hakaretler etti.

Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar - 4

Alkolü olduğu iddia edilen ve ayakta durmakta zorlanan 2 kadın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de küfredip, yerden aldıkları taşları atmak istedi.

Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar - 5

Bunun üzerine polis, müdahale edip, S.Ş.’nin elindeki taşı bırakmasını sağladı. Ancak kadın, polislere direnmeye devam etti. Bunun üzerine polis, 2 kadına kelepçe takıp, gözaltına aldı.

Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar - 6

HASTANEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDILAR

Adli muayene için Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülen 2 kadın, hastanede kadın güvenlik görevlisine de saldırıp, saçını çekti.

Sağlık kontrolünün ardından 2 kadın, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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