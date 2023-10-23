Önce kaza yerini sonra hastaneyi birbirine kattılar
Denizli’de ters yönde ilerleyip, yol kenarındaki dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklarla kurtulan ve alkollü oldukları öne sürülen 4 kişiden 2’si polise zorluk çıkardı. Kazazedeler arasındaki 2 kadın, polislere ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür ve hakaretler edip, taş atmak istedi. Polis, iki kadını kelepçeleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar, adli muayene için götürüldükleri hastanede de özel güvenlik görevlisi kadına saldırdı.
Denizli’de trafik kazası yapıp, hafif sıyrıklarla kurtulan iki kişi, polise zor anlar yaşattı.
Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde ters yönde ilerleyen 20 AIE 106 plakalı otomobil, sürücüsünün manevra yapacağı sırada yolun sağındaki dereye uçtu.Çevredekiler yardıma koşup, bir yandan da durumu polise bildirdi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 1'i erkek 4 kişi, deredeki otomobilden çıktı. Yardım etmek için gelen 1 kişiye de kazazedeler saldırdı.