Ordu'da dere taştı: 9 evi su bastı

Ordu'nun İkizce ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü ilçede Akçay Deresi'nin yan kolları taştı, 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Haberler - DHA 14.06.2022 - 09:38

Ordu'da dere taştı: 9 evi su bastı - 1

İkizce'de dün sabah başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kuvvetli yağmurda, ilçe merkezinden geçen Akçay Deresi'nin yan kolları taştı.

Ordu'da dere taştı: 9 evi su bastı - 2

Taşkın nedeniyle 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ordu'da dere taştı: 9 evi su bastı - 3

İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İkizce Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ordu'da dere taştı: 9 evi su bastı - 4

Su basan evlerde ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollarda ekipler, temizlik ve yol açma çalışması başlattı.

Ordu'da dere taştı: 9 evi su bastı - 5

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, metrekareye 150 kilogram civarında yoğun bir yağış olduğunu belirtti.

Kaygı şöyle devam etti:

''Önlemlerimizi almıştık. Heyelanlar, derelerde taşmalar oldu.  9 evimizi su bastı ama can kaybı, hayvan telefi yok.

Ordu'da dere taştı: 9 evi su bastı - 6

Şu an kontrol altında, yağış durdu. Çalışmalar devam ediyor. Sahada 20'ye yakın aracımız ve 40 personelimiz var. Herhangi bir sıkıntımız şu an için yok.!!

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