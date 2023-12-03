Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen "Hamsi Festivali"nde 7 ton hamsi pişirildi.

Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 1

"Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe’de belediye tarafından 4’üncü Hamsi Festivali düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 2

İlçedeki iskelede düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 3

Yan yana dizilen ızgaralarda pişirilen 7 ton hamsi yaklaşık 10 bin kişiye karalahana çorbası, mısır ekmeği ve coğrafi işaretli cevizli helva eşliğinde ikram edildi.

Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 4

Festival kapsamında yerel sanatçılar da sahne alarak konser verdi.

Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 5

Bazı vatandaşlar da yöresel oyunlarını sergileyerek eğlendi.

Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 6
Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 7
Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 8
Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 9
Ordu'da Hamsi Festivali düzenlendi - 10
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