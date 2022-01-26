Ordu’da kar insan boyunu geçti

Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar kalığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. 464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı.