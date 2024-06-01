Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Maltepe'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında anne ve babasıyla birlikte yaralanan 4 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan 2 şüpheli yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Küçük çocuğun karaciğer tedavisi gördüğü ve 2023 yılında organ bağışıyla hayatta kaldığı öğrenildi

Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti - 1

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta Esenkent Mahallesi D-100 yan yol ile sokak kesişiminde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti - 2

Baba E.C.K. (35), anne E.K. (27) ve 4 yaşındaki çocuklarının kazanın ardından sağlık ekiplerince gerçekleştirilen müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildiği, şüphelilerin ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti - 3

Aynı gün yakalanan E.K. ve D.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti - 4

Karakola götürülen E.K. ve D.Y, işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti - 5

ORGAN BAĞIŞIYLA HAYATA TUTUNMUŞ

Küçük çocuğun bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gördüğü, 2023 yılında Bursa'da bir kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ramazan Müslim Düzcan'ın karaciğerinin ona nakledildiği öğrenildi.

Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti - 6
Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti - 7
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