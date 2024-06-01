Organ bağışıyla hayat buldu, trafik kazasında hayatını kaybetti
Maltepe'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında anne ve babasıyla birlikte yaralanan 4 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan 2 şüpheli yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Küçük çocuğun karaciğer tedavisi gördüğü ve 2023 yılında organ bağışıyla hayatta kaldığı öğrenildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta Esenkent Mahallesi D-100 yan yol ile sokak kesişiminde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin çalışma başlattı.