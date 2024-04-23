Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde 68 daimi işçi alımı yapılacak. OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman son?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 1

Buna göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların (TMY) İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 engelli ve 38 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 68 daimi işçi alınacak.

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Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

Bu ilanlar, 22-26 Nisan döneminde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 3

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?


İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

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