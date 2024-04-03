"Orman sevdalısıyım" dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı
Bursa'da geçtiğimiz yıl 3 dönüm alanın zarar görmesine neden olan Ali Öner'e, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira para cezası verildi. Çöplüğü yakmak isterken alevlerin ormana sıçradığını öne süren Öner, "Ben orman sevdalısıyım. Doğayı çok seviyorum." demişti.
Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanda, geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüştü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatte kontrol altına aldığı yangında, 3 dönüm alan zarar görmüştü.