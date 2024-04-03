"Orman sevdalısıyım" dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı

Savcılık sorgusu ve ilk duruşmadaki ifadelerini tekrar eden Öner şöyle konuştu:

"Hakim Bey, ben orman sevdalısı bir kişiyim. Böyle bir şey asla yapmam. O gece ormanın yanında, süper bir çöplük vardı. Her şey oraya atılıyordu. Çekyatlar, mobilyalar ve çeşitli eşyalar. Ben de çöplüğü yakmak istedim. Kötü bir amacım yoktu. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılınca bir anda ormanda yangın başladı.