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"Orman sevdalısıyım" dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı

Bursa'da geçtiğimiz yıl 3 dönüm alanın zarar görmesine neden olan Ali Öner'e, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira para cezası verildi. Çöplüğü yakmak isterken alevlerin ormana sıçradığını öne süren Öner, "Ben orman sevdalısıyım. Doğayı çok seviyorum." demişti.

"Orman sevdalısıyım" dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı - 1

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanda, geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüştü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatte kontrol altına aldığı yangında, 3 dönüm alan zarar görmüştü.

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"Orman sevdalısıyım" dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı - 2

Olaydan sonra kamera görüntülerini izleyip tanıkları dinleyen jandarma ekipleri, şüphelinin aynı mahallede oturan Ali Öner olduğunu tespit etmişti. Öner, evinin teras katındaki çekyatta uyurken, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştı.

"Orman sevdalısıyım" dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı - 3

"ÇÖPLÜĞÜ YAKMAK İSTEDİM"

Jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım." diyen Öner, tutuklanmıştı. Hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Kasten orman yakmak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Öner, savcılık sorgusu ve mahkemede ise suçlamaları reddetti. İlk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Öner hakkındaki davada karar çıktı.

"Orman sevdalısıyım" dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı - 4

Savcılık sorgusu ve ilk duruşmadaki ifadelerini tekrar eden Öner şöyle konuştu:

"Hakim Bey, ben orman sevdalısı bir kişiyim. Böyle bir şey asla yapmam. O gece ormanın yanında, süper bir çöplük vardı. Her şey oraya atılıyordu. Çekyatlar, mobilyalar ve çeşitli eşyalar. Ben de çöplüğü yakmak istedim. Kötü bir amacım yoktu. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılınca bir anda ormanda yangın başladı.

"Orman sevdalısıyım" dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı - 5

İnanın, çok korktum. Panik yaptım. Hemen olay yerinden uzaklaşıp, 1 kilometre uzaklıktaki evime gittim. Teras katında çekyatım bulunuyordu. Ona uzanıp dinlendim. Bu sırada, jandarmalar gelip beni yakaladı. Suçsuzum."

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Öner'i, "Kasten orman yakmak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira cezaya çarptırdı.

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