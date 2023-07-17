Orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar kullanılıyor

YANGIN SÖNDÜRMEDE GÖREV ALAN ARAÇLAR ANLIK İZLENİYOR

Yangın söndürme organizasyonunda görev alan arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, treyler gibi kara ve hava araçlarının faaliyetleri de anlık takip ediliyor. Ayrıca İHA'ların görüntü sağlayacağı yerler de Merkez'de belirleniyor.