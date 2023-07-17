Orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar kullanılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekip tarafından yurt genelindeki orman yangınları takip edilerek, insansız hava araçlarından (İHA) gelen görüntüler ve ihbarlar doğrultusunda yangınlarla mücadele için koordinasyon ve sevk işlemleri yönetiliyor.
Hatay, Çanakkale, Adana ve Mersin'deki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için kara ve hava ekipleri zamanla yarışıyor.