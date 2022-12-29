Ormancılar yılbaşı öncesi çam nöbetinde

Daha önce yaptıkları planlara ek olarak da çalışma yürüttüklerini belirten Polat, "7/24 ormanlarda dron ve fotokapan kameralarla 300 personelle devriye gezerek, genç fidanlarımızın kesilmesini engelliyoruz. Diğer koruma faaliyetlerimize de bir yandan devam ediyoruz." dedi.