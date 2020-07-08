Ormanlar komando böceklerle korunacak

"Bartın, Karabük ve Zonguldak ormanlarında her yıl yapılan taramalar sonucu göknar kabuk böceğiyle mücadele için mücadele yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu üretimi her yıl yapmaktadır. Bu gal arısından çok daha evvel önce ülkemize gelmiş ve mücadelesi bilinen zararlı. Ormanlar her yıl personelce taranır ve görüldüğü yerlere bu yırtıcı bırakılır. Zararlının popülasyonunu minimuma indirerek zararları ortadan kaldırıyoruz. 14 bin geçen yıl üretimi yapılarak ormanlara salındı. Bizim saldığımız yırtıcılar ormanda biyolojisine uygun şekilde yerleştirilerek tekrar üreyip çok daha üst sayılara ulaşarak zararlı kabuk böceğiyle mücadelesini biyolojik olarak sürdürüyor. Komando böceği sadece göknar ağaçlarımıza zarar veren kabuk böceğine karşı etkili. Orman ağaçları için yani. Çiftçimizle ne ilgisi var derseniz. Çiftçilerimiz ormandan önemli gelir elde ettiği için önemli bir biyolojik mücadeledir."