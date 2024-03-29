Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı
Antalya'da ortak oldukları kafenin satışına ilişkin iki ortağın tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada toplam 4'ü ağır28 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi çekirdeği ele geçirdi.
Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde yer alan bir kafede iki ortak Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında yaklaşık 6 ay önce 2 milyon 750 bin TL'ye aldıkları kafenin satışına ilişkin anlaşmazlık çıktı.