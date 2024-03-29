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Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı

Antalya'da ortak oldukları kafenin satışına ilişkin iki ortağın tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada toplam 4'ü ağır28 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi çekirdeği ele geçirdi.

Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı - 1

Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde yer alan bir kafede iki ortak Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında yaklaşık 6 ay önce 2 milyon 750 bin TL'ye aldıkları kafenin satışına ilişkin anlaşmazlık çıktı.

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Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı - 2

Sözlü başlayan tartışma büyüyünce ikili arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine her iki tarafın yakınları birbirlerine bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekle saldırdı.

Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı - 3

Tabanca ve tüfek sesini duyanların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar arasındaki çatışmada, toplam 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı - 4

Ekipler, olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi çekirdeği ele geçirdi.

Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı - 5

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı - 6

Yaşanan çatışma ve kavga, çok sayıda vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarafların tabanca ve pompalı tüfeklerin yanı sıra birbirlerine sopa ile vurmaları, sandalye fırlatmaları görülürken polisin ayırma çabası yer aldı.

Ortakların kavgasında silahlar, sopalar, bıçaklar konuştu: Yerden 63 mermi toplandı - 7

25 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Durumu ağır olan 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile getirilmesi dikkati çekti.

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