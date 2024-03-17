Oruç tutamayanlar ne kadar fidye verecek? Fidye nasıl ödenecek? (2024 Diyanet Ramazan fidyesi)
Oruç tutamayanların ne kadar fidye vereceği, 2024 yılı ramazan ayının gelmesiyle birlikte merak ediliyor. İslam dininde, hastalık, yaşlılık, yolculuk veya farklı sebeplerden dolayı oruç tutamayan vatandaşların, muhtaç durumda olan kişilere oruç fidyesi vermesi gerekmektedir. Peki, oruç tutamayanlar ne kadar fidye verecek? Fidye nasıl ödenecek?
2024 ramazan fidyesi (oruç fidyesi) bedeli, oruç tutamayan kişilerce sorgulanıyor. Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Peki, 2024 oruç fidyesi ne kadar? Oruç tutamayanlar ne kadar fidye verecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama.