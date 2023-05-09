Otağ, depremin hasarını 20 dakikada tespit edecek

Ankara Etimesgut'ta sabit bekleyecek olan Otağ, afet durumunda kalkarak keşif uçuşu yapacak. Yangınlarda ise kritik dönemlerde ve yerlerde zaman zaman yangın olmasa bile keşif uçuşu yapacak.

Yangın bölgesine acil gitmesi gereken personeli de Otağ, sahaya taşıyabilecek. Otağ ayrıca verimli tarım ve suyun kontrollü kullanımı konusunda ekili arazilerin tespitini de yapabilecek.