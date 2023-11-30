Otel odasındaki asitli vahşete istenilen ceza belli oldu

"İDDİANAME HAZIRLANDI"

Sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne neden olan ve onun arkadaşını da yaralayan tutuklu Özgür Günden hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özgür Günden hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıl, "kasten yaralama"dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede Kalandorova'nın şüpheliye hakaret ettiği, elinden telefonu zorla aldığı bu sırada öfkelenen Özgür Günden'in ise asidi genç kadının başından aşağı döktüğü yer aldı. Olay sırasında balkonda sigara içen Kharullaeva ise ifadesinde arkadaşının yardım çığlığı üzerine odaya girdiğini söylediği, o sırada şüphelinin genç kadının başından aşağı asidi döktüğünü gördüğünü ve bu sırada kendisine de asit sıçradığını söylediği ifadesi iddianamede yer aldı. Boğuşma sırasında üzerine asit sıçrayan Günden'in de yaralandığı, kolları, omzu ve gözünde yanık oluşması nedeniyle yüzünü bir bezle örterek otelden koşarak uzaklaştığı, bu durumun güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığına iddianamede yer verildi.

Olaydan bir gün sonra Nazilli'de yakalanan Günden'in jandarmadaki ifadesi de iddianamede yer buldu. Günden'in Kalandorava'nın kendisine saldırdığını, bu sırada kendini kaybedip, asidi Kalandorava'nın üzerine savurduğunu söylediği öğrenildi.