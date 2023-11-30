Otel odasındaki asitli vahşete istenilen ceza belli oldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otel odasında tartıştığı sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne neden olan, onun kız arkadaşını da yaralayan tutuklu Özgür Günden hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıl, "kasten yaralama"dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Sevgilisinin ölümüne neden olan sanık hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.
Olay, 9 Mayıs 2022'de Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi.
Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandorova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti.
Günden ile sevgilisi Kalandorova arasında telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı.