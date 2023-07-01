Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Ege ve Akdeniz sahillerini doldurdu. Otellerde yer bulamayan ya da tatilini bedavaya getirmeye çalışanlar, plaj otoparklarına araçlarını park edip otoparkı evi gibi kullanırken, kimileri de plajları çadır kente çevirdi. Otoparklar ağzına kadar dolarken çöp konteynerleri de doldu taştı. Sadece denize girmek için gelen tatilcileri ise araçlar üzerine serilmiş çamaşırlar ve yerlerde, araçlarda uyuyan insanlar karşıladı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan yapılan rezervasyon uyarılarını dikkate almayanlar sokakta sabahladı.
Bayram tatili sebebiyle 165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran tatilcilerin yüzde 25'ine tekabül eden 35 bin yerli turistin otellerde konakladığı Alanya, 364 bin nüfusunu neredeyse ikiye katladı.