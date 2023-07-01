Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Ege ve Akdeniz sahillerini doldurdu. Otellerde yer bulamayan ya da tatilini bedavaya getirmeye çalışanlar, plaj otoparklarına araçlarını park edip otoparkı evi gibi kullanırken, kimileri de plajları çadır kente çevirdi. Otoparklar ağzına kadar dolarken çöp konteynerleri de doldu taştı. Sadece denize girmek için gelen tatilcileri ise araçlar üzerine serilmiş çamaşırlar ve yerlerde, araçlarda uyuyan insanlar karşıladı.

Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 1

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan yapılan rezervasyon uyarılarını dikkate almayanlar sokakta sabahladı. 

Bayram tatili sebebiyle 165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran tatilcilerin yüzde 25'ine tekabül eden 35 bin yerli turistin otellerde konakladığı Alanya, 364 bin nüfusunu neredeyse ikiye katladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 2

İlçeye rağbet çok olunca günübirlik sahillerden İncekum plajı adeta çadır kente döndü.

Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 3

Memleketlerinde kurban ibadetini tamamladıktan sonra gece saatlerinde gelip araçlarında sabahlayan ve sabah denize girenler otoparkı doldurdu.

Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 4

Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermek istemeyen tatilciler araçlarında sabahladı.

Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 5

Otomobillerini otel gibi kullanıp içinde üç, dört kişi yatanlar, yine araçlarının başına kurdukları sofrada yemek yiyenler ile açık havada yere serdikleri battaniyeler ya da şezlongların üzerinde sıralanmış şekilde uyuyanlar dikkati çekti.

Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 6
Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 7
Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 8
Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 9
Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 10
Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı - 11
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