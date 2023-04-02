‘Otizme Kırmızı Işık Yak’: Otizm Farkındalık Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Kırmızıyı seçerek evde, okulda, iş yerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerine dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı’na destek vermek için akşam saatlerinde Osmangazi Köprüsü başta olmak üzere, Üç Güzeller Peri Bacaları, İzmit Saat Kulesi gibi birçok ikonik yapı kırmızı ışık ile aydınlandı. Özel sektör binaları da kırmızı ışık ile aydınlanarak otizmlileri desteklemek için onların yanındayız mesajı verdi.