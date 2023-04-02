‘Otizme Kırmızı Işık Yak’: Otizm Farkındalık Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Dünya Otizm Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yılın 2 Nisan günü, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla belirlenen özel bir gündür.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan Mavi Işık Yak Kampanyası’nın 2009 yılından beri Türkiye elçisi olan Tohum Otizm Vakfı, bu yıl otizm farkındalığını kabullenişe çevirme yolunda büyük ve önemli bir adım atarak ‘’Otizme Kırmızı Işık Yak’’ mesajı verdi.
Kırmızıyı seçerek evde, okulda, iş yerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerine dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı’na destek vermek için akşam saatlerinde Osmangazi Köprüsü başta olmak üzere, Üç Güzeller Peri Bacaları, İzmit Saat Kulesi gibi birçok ikonik yapı kırmızı ışık ile aydınlandı. Özel sektör binaları da kırmızı ışık ile aydınlanarak otizmlileri desteklemek için onların yanındayız mesajı verdi.
Bu çağrı ile tüm Türkiye’de binlerce kişinin yanı sıra birçok ünlü isim de kırmızı giyerek sosyal medya hesapları üzerinden #OtizmeKırmızIışıkYak etiketi ile otizmle ilgili mesajlarını yayınladı. 2 Nisan günü sosyal medyada #OtizmeKırmızıIşıkYak etiketiyle 6.941 paylaşım yapıldı, tüm sosyal medya hesapları üzerinde 20.751.104 kişiye erişildi.