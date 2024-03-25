Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar

17 YAŞINDAKİ SANIK DAHA ÖNCE TAHLİYE OLMUŞTU

İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca ''küfür'' ve ''hakaret'' suçu işlediğine yer verildi. Davayla ilgili 3. duruşmanın ilk kısmı Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada 17 yaşındaki A.O.T. için ''kaçma şüphesi'' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildi.