Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
Mersin'de belediye otobüsünde 71 yaşındaki Hamdiye ve 77 yaşındaki Ramazan Polat çiftinin dövülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tahliyesine karar verildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te hastaneden çıkan Hamdiye (71)-Ramazan (77) Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet T. (53) ve oğlu A.O.T. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet T. ve oğlu, çifti dövdü.