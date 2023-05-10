Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu

"5-6 GÜNLÜK BİR YOĞUNLUK YAŞANACAK "

Şehir dışından gelenler arasında öğrencilerin de olduğunu belirten Yıldırım, şu şekilde konuştu:

“Siyasi partiler de seçmenleri taşımak için otobüs kiraladılar. O da biraz piyasayı etkiledi ama Perşembe, Cuma, Cumartesi gidişler dolu. Pazartesi, Salı, Çarşamba hatta Pazar akşamı da Anadolu istikametinden dönüşler olacak. Seçimle ilgili toplamda 5-6 günlük bir yoğunluk yaşanacak gibi görünüyor. Deprem bölgesine göç eden insanların yeniden oy kullanmak için memleketlerine gitmeleri deprem bölgesindeki seferleri etkiliyor."