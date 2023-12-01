Otomobil galerisine 10 günde 3 saldırı
Karaman’da bir otomobil galerisine 10 günde 3’üncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Son saldırıda iş yeri sahibi İsa S. sırtından yaralandı. Saldırıyı H.A.K.Ç. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlenirken, İsa. S. hastaneye kaldırıldı.
Karaman’da bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Yeni Mahalle Mara yolundaki otomobil galerisinde meydana geldi.Otomobiliyle galerinin önüne gelen H.A.K.Ç., aracının içinden tüfekle iş yerine ateş açtı, galerici İsa S. sırtından yaralandı.