Otomobil galerisine 10 günde 3 saldırı

Karaman’da bir otomobil galerisine 10 günde 3’üncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Son saldırıda iş yeri sahibi İsa S. sırtından yaralandı. Saldırıyı H.A.K.Ç. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlenirken, İsa. S. hastaneye kaldırıldı.

Otomobil galerisine 10 günde 3 saldırı - 1

Karaman’da bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yeni Mahalle Mara yolundaki otomobil galerisinde meydana geldi.

Otomobiliyle galerinin önüne gelen H.A.K.Ç., aracının içinden tüfekle iş yerine ateş açtı, galerici İsa S. sırtından yaralandı.

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Otomobil galerisine 10 günde 3 saldırı - 2

H.A.K.Ç., geldiği otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı İsa S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Otomobil galerisine 10 günde 3 saldırı - 3

Bu arada, aynı iş yeri 22 Kasım’da da silahla ateş açılıp kurşunlandı.

Bir gün sonra ise otomobille gelen Yusuf Balasar ve Mehmet G., araç içinden aynı iş yerine ateş açtı.
Otomobil galerisine 10 günde 3 saldırı - 4

Bu sırada yoldan geçen markette kurye olarak çalışan Emre Ö., kolundan yaralandı.

Gözaltına alınan saldırganlardan Yusuf Balasar, tutuklandı, Mehmet G. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Otomobil galerisine 10 günde 3 saldırı - 5
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