Otomobil görünümlü deniz araçları yurt dışında ilgi görüyor

Bugüne kadar 28 "Jetcar" ürettiklerini ve bunların çoğunu yurt dışına sattıklarını anlatan İşler "Sosyal medyadaki paylaşımlarda da çoğu yorum, görüntülerin fotomontaj olduğunu iddia ediyordu. İnsanlara çok inanılmayacak bir şeymiş gibi geldi ama biz yaptık, başardık. Bütün Orta Doğu ülkelerinden şu anda çok büyük talep var" dedi.

İşler araçlarının şu an Mısır, Avrupa ülkeleri ve Rusya sahillerinde kullanıldığını ifade etti.