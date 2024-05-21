Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü yaralanırken sürücünün eşi ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, bugün D-100 kara yolu Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi.
Erbaa’dan Niksar'a giden Mevlüt Çağman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ali Özlük yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.