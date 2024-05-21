Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü yaralanırken sürücünün eşi ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Kaza, bugün D-100 kara yolu Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi.

Erbaa’dan Niksar'a giden Mevlüt Çağman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ali Özlük yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 2

Kazada otomobil sürücüsü Çağman yaralanırken, yanındaki eşi Gülseren Çağman ise araçta sıkıştı.

Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 3

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülseren Çağman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 4

Sürücü Mevlüt Çağman ise Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülseren Çağman’ın cansız bedeni incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 5

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 6

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 7
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