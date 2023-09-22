Otomobil, öğrenci servisi ile çarpıştı: 5 yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde yoldan çıkan otomobil, öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Çarşamba’da otomobille öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Çarşamba’da otomobille öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun - Ordu Karayolu’nun 30’uncu kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmethan Kaya yönetimindeki 55 ABM 129 plakalı otomobili direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden karşı şeride geçip Yaşar Tekin yönetimindeki 55 C 6102 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmethan Kaya (42) ile öğrenci servisinde bulunan Elif Ece Erkol (17), Hilal Kumaş (16), Elanur Çam (14) ve Samet Şahin (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.