Otomobil, öğrenci servisi ile çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yoldan çıkan otomobil, öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil, öğrenci servisi ile çarpıştı: 5 yaralı - 1

Çarşamba’da otomobille öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobil, öğrenci servisi ile çarpıştı: 5 yaralı - 2

Kaza, Samsun - Ordu Karayolu’nun 30’uncu kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmethan Kaya yönetimindeki 55 ABM 129 plakalı otomobili direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden karşı şeride geçip Yaşar Tekin yönetimindeki 55 C 6102 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.

Otomobil, öğrenci servisi ile çarpıştı: 5 yaralı - 3

Kazada otomobil sürücüsü Mehmethan Kaya (42) ile öğrenci servisinde bulunan Elif Ece Erkol (17), Hilal Kumaş (16), Elanur Çam (14) ve Samet Şahin (15) yaralandı.

Otomobil, öğrenci servisi ile çarpıştı: 5 yaralı - 4

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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