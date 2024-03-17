imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Otomobilden 88 kilogram kaçak altın çıktı: Piyasa değeri 215 milyon lira

Van’da bir otomobil içinde 88 kilogram yabancı menşeli külçe altın bulundu. Bulunan altınların piyasa değerinin yaklaşık 215 milyon lira olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altınlara el konulduğunu açıkladı.

Otomobilden 88 kilogram kaçak altın çıktı: Piyasa değeri 215 milyon lira - 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da altın kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

“Ayar-2” adı verilen operasyonda bir araç içerisinde 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobilden 88 kilogram kaçak altın çıktı: Piyasa değeri 215 milyon lira - 2

Operasyonda ele geçirilen altının piyasa değerinin 215 milyon lira olduğu belirtildi.

Otomobilden 88 kilogram kaçak altın çıktı: Piyasa değeri 215 milyon lira - 3

Bakan Yerlikaya, ele geçirilen kaçak altınlarla ilgili olarak 1 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Otomobilden 88 kilogram kaçak altın çıktı: Piyasa değeri 215 milyon lira - 4
DAHA FAZLA GÖSTER