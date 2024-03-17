Otomobilden 88 kilogram kaçak altın çıktı: Piyasa değeri 215 milyon lira
Van’da bir otomobil içinde 88 kilogram yabancı menşeli külçe altın bulundu. Bulunan altınların piyasa değerinin yaklaşık 215 milyon lira olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altınlara el konulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da altın kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.“Ayar-2” adı verilen operasyonda bir araç içerisinde 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi.