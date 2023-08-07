Otoyolda tehlikeli anlar (“Dolandırıcılarını görünce takibe başladı” iddiası)

Avukat, “Bununla ilgili adli süreç de başlatıldı. Mavi arabadaki şahıslar müvekkilimi tatile giderken 2 gün önce dolandırdılar. Dönüş yolunda adamlarla karşılaşınca polisi arayıp aracı takip ediyorlar, bu sırada durdurmaya çalışıyorlar. Ancak şahıslar onlar olduğunu anladığı için kaçmaya çalışıyor sonra da kaza yaptırarak kurtulmak istiyorlar.” dedi.