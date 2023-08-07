Otoyolda tehlikeli anlar (“Dolandırıcılarını görünce takibe başladı” iddiası)
Yalova’da otoyolda seyrederken daha önce kendisini dolandıran kişileri gördüğü iddia edilen şoför, söz konusu aracı takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan diğer otomobilin sürücüsü ise yol vermemek için otoyolda manevralar yaptı. Kaza riski atlatan araçlar, gişeleri geçtikten sonra yol kenarında durdu. Sürücülerin aralarında konuşması ve mavi renkli otomobilin hızla hareket etmesi araç kamerasına yansıdı.
O-5 Otoyolu Osmangazi Köprüsü mevkisinde tehlikeli takip araç kamerasına yansıdı.
Filmleri aratmayan takip, Osmangazi Köprüsü'ne metreler kala yaşandı.
İddiaya göre, otoyolda ilerleyen otomobil sürücüsü, daha önce kendisini dolandıran kişileri seyir halindeki otomobilde görerek takibe başladı. Takip edildiğini anlayan mavi renkli otomobilin sürücüsü ise yol vermemek için otoyolda manevralar yaptı.