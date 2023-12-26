Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 106. Dönem ÖGG sonuçları bekleniyor
Özel Güvenlik Sınavı, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirli tarihlerde uygulanıyor. Söz konusu sınavın son oturumu da geride kaldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sınav sonucu ve puanları adayların erişimine açılacak. Öte yandan sınava ait sorular ve cevap anahtarları adaylarla paylaşıldı. Peki, ÖGG sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimi doğrultusunda, Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) yapıldı. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.