Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 106. Dönem ÖGG sonuçları bekleniyor

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI



Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.



Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.