Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 106. Dönem ÖGG sonuçları bekleniyor

Özel Güvenlik Sınavı, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirli tarihlerde uygulanıyor. Söz konusu sınavın son oturumu da geride kaldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sınav sonucu ve puanları adayların erişimine açılacak. Öte yandan sınava ait sorular ve cevap anahtarları adaylarla paylaşıldı. Peki, ÖGG sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 106. Dönem ÖGG sonuçları bekleniyor - 1

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimi doğrultusunda, Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) yapıldı. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

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Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 106. Dönem ÖGG sonuçları bekleniyor - 2

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI


Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.

Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 106. Dönem ÖGG sonuçları bekleniyor - 3

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

Sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.

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