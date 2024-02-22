Özge Özder Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda'nın kadrosuna dahil oldu

YANDAKİ ODA KONUSU

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizinin konusu ise şöyle; Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey’le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi’nin de Fikret’in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir.

Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir.