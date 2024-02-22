Özge Özder Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda'nın kadrosuna dahil oldu
Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi "Yandaki Oda" için geri sayım başladı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal'ın paylaştığı merakla beklenen "Yandaki Oda" dizisine Özge Özder dahil oldu.
Star TV'nin heyecanla bekleyen yeni dizisi Yandaki Oda için hazırlıklar devam ediyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği diziye yeni bir isim dahil oldu.
Ödüllü oyuncu Özge Özder, Yandaki Oda dizisinin kadrosuna katıldı.