Özgecan’ın şüpheli ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı: 26,12 metre yüksekten, 2,3 saniyede düştü
Zonguldak’ta 3 yıl önce Ayşe Özgecan Usta’nın terastan düşerek şüpheli şekilde ölümüne ilişkin aşlatılan soruşturmada, bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, Usta’nın 26,12 metre yüksekten, saatte 81,36 kilometre hızla, 2,3 saniyede yere düştüğü belirtildi. Usta’nın olaya ilişkin tutuksuz yargılanan sevgilisi Bartu Can Akkışla’nın korkuluklardan sarkan ve tutmaya çalıştığı sevgilisinin ağırlığını yukarı çekemeyeceği değerlendirildi.
Zonguldak’ta şüpheli şekilde yüksekten düşerek yaşamını yitiren Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüne ilişkin, bilirkişi raporu tamamlandı.
Olay, 5 Şubat 2021 günü, İncivez Mahallesi’ndeki Binbaşı Tahsin Sokak’ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla’nın yanına geldi.
İddiaya göre, Usta’nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla’ya, “Kendimi atacağım.” diyerek terasa yöneldi, korkuluklara çıkıp aşağı sarktı.Akkışla, Usta’nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.