Özgecan’ın şüpheli ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı: 26,12 metre yüksekten, 2,3 saniyede düştü

Kanında 1.73 promil alkol tespit edilen Usta’nın olay günü mevcut psikiyatrik durumu hakkında kesin bilgiler sağlanamadığını ancak potansiyel risk faktörleri olabileceğinin değerlendirildiği raporda, “Ölen kişinin yüksek alkol düzeyi ve psikiyatrik geçmişi; intihar riskini potansiyel olarak artıran faktörler olarak kabul edilebilir.” denildi.

Ancak psikiyatrik değerlendirmelerin diğer kanıtlarla desteklenmedikçe tam olarak aydınlatılmasında tek başına yeterli olmayacağı ifade edildi.