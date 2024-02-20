Özgecan'ın terastan düşerek ölümü: "Mermiyle tehdit" iddiası
Zonguldak’ta 3 yıl önce Ayşe Özgecan Usta’nın terastan düşerek ölümüyle ilgili dava devam ediyor. Sevgilisi Bartu Can Akkışla’nın, "taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından tutuksuz yargılandığı davada, baba Kenan Usta, evde 1 tane mermi bulunduğunu ve sanığın kızını bu mermi ile tehdit ettiğini öne sürdü.
5 Şubat 2021'de Ayşe Özgecan Usta (28), Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya "Kendimi atacağım" diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.