Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özgür Özel'in biyografisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in genel başkanlık için adaylığını açıklayacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan Özgür Özel'e dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özgür Özel'in biyografisi - 1

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kim olduğu ve biyografisi merak konusu oldu. Uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan Özgür Özel, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşların merak ettiği isim oldu. Özgür Özel'in mesleki kariyerinin yanı sıra aile ve özel hayatı da merak ediliyor. İşte, Özgür Özel'in hayatına dair bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özgür Özel'in biyografisi - 2

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

1974 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

Manisa Eczacı Odasında 1 dönem Genel Sekreterlik ve 2 dönem Oda Başkanlığı görevlerini yaptı. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlerde üyeliği bulunmaktadır. Türk Eczacıları Birliğinde 1 dönem Saymanlık, 2 dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özgür Özel'in biyografisi - 3

CHP'den 24, 25 ve 26. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Soma Maden Araştırma Komisyonu, CHP Cezaevleri İzleme ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Evli ve bir çocuk babası olan Özel, iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER