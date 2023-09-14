Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özgür Özel'in biyografisi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kim olduğu ve biyografisi merak konusu oldu. Uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan Özgür Özel, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşların merak ettiği isim oldu. Özgür Özel'in mesleki kariyerinin yanı sıra aile ve özel hayatı da merak ediliyor. İşte, Özgür Özel'in hayatına dair bilgiler...