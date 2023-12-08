Palandöken’de sezon açılışı nefes kesti
Palandöken Kayak Merkezi'nde resmi sezon açılışı yapıldı. Meşaleli kayak gösterisi nefes kesti.
Palandöken Kayak Merkezi 2023-2024 kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu.
Palandöken Kayak Merkezi 2023-2024 kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu.
Açılış töreninde konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'nin kayağın ana merkezi konumunda olduğunu söyledi.
Dev Türk bayrağı ile zirveden kayan kayakçıların ardından meşaleli kayak gösterisi yapıldı.
Kar motorlarının gösterisi de katılımcılardan tam not aldı.