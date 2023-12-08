Palandöken’de sezon açılışı nefes kesti

Palandöken Kayak Merkezi'nde resmi sezon açılışı yapıldı. Meşaleli kayak gösterisi nefes kesti.

Palandöken’de sezon açılışı nefes kesti - 1

Palandöken Kayak Merkezi 2023-2024 kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Palandöken’de sezon açılışı nefes kesti - 2

Açılış töreninde konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'nin kayağın ana merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Palandöken’de sezon açılışı nefes kesti - 3

Dev Türk bayrağı ile zirveden kayan kayakçıların ardından meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Palandöken’de sezon açılışı nefes kesti - 4

Kar motorlarının gösterisi de katılımcılardan tam not aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER