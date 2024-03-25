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Pamukkale Belediyesi hangi partide? Pamukkale Belediye başkanı kimdir? Pamukkale Belediye başkan adayları

Pamukkale Belediyesi hangi partide? Pamukkale Belediye Başkanı kimdir? Pamukkale Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Pamukkale Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Pamukkale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Pamukkale yerel seçim sonuçları..

Pamukkale Belediyesi hangi partide? Pamukkale Belediye başkanı kimdir? Pamukkale Belediye başkan adayları - 1

PAMUKKALE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli Pamukkale Belediyesini 100.083 alınan oy ve %50.21 oy oranı ile AK Parti adayı Avni Örki kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %50.21
  • CHP %45.62
  • Saadet Partisi %1.52
  • DP %0.64
  • Diğer %0.58
  • DSP %0.45
  • Diğer %0.97

TÜRKİYE HABERLERİ

Pamukkale Belediyesi hangi partide? Pamukkale Belediye başkanı kimdir? Pamukkale Belediye başkan adayları - 2

PAMUKKALE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki Kimdir?

Denizli’nin Tavas ilçesinden olan babasının memuriyet görevini yaptığı İzmir’in Menemen ilçesinde doğdu.

İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Devlet Parasız yatılı sınavları ile Denizli İmam Hatip Lisesini kazanarak 1996 yılında mezun oldu.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hukuk Fakültesindeki öğrenciliği sırasında “ Birleşik Hukukçular Kulübü” nü kurdu. Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 2003 yılında Avukatlık stajına tamamlamasının ardından kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli eğitim ve seminerlere katılan Örki, bu mesleki çalışmalarının yanı sıra Denizli'de, Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi, Denizli Gençlik Konseyi, Aktepe’yi Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, Aktepespor Kulübü Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alarak birçok sosyal sorumluluk projesinin uygulayıcısı oldu.

2007 Yılında AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevi yapan Örki, Merkez İlçe Kongresinde yedek yönetim kurulu üyeliğine seçildi, bu görevinden 2009 yerel seçimlerinde Denizli İl Genel Meclisi adaylığı için ayrıldı ve merkez ilçe 5. sıra adayı olarak seçimlere katıldı.

2011 - 2014 yılları arasında Denizli İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yaptı. 2009 Yılında yapılan İl kongresi ile il Yönetim Kurulu’na seçilen Örki bu görevleriyle birlikte AK Parti adına “ Denizli 3. Bölge İlçe Seçim Kurulu üyeliği ” ve “ Denizli Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği” görevlerinde bulundu.

2011 yılında AK Parti İl başkanlığına atanan Örki bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü.

2007 yılında Dr. Nur Örki ile evlenen Örki’nin Asım ve Elif adında iki çocuğu var.

Pamukkale Belediyesi hangi partide? Pamukkale Belediye başkanı kimdir? Pamukkale Belediye başkan adayları - 3

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HALİL PEKDEMİR
  • ALİ RIZA ERTEMÜR
  • İBRAHİM UMMAN
  • MUSTAFA ALTIKULAÇ
  • TÜRKAY BERBEROĞLU
  • RAMAZAN KARAHAN
  • HÜSNÜ ORHUN İKİZ
  • HATUN ARICAN
  • RAMAZAN GÜNEŞ
  • AYŞE LEVZAN SÜZÜK
  • HALE TÜBLEK
  • OSMAN DENİZ
  • OSMAN TERCAN
  • MEHMET BAŞKAYA
  • ESENGÜL ÜNAL
  • ŞUAYİP TAŞAN
  • KADİR YATAĞAN
  • RECEP OĞUZALP
  • OLGUN OKTAY DEMİRCAN
  • İBRAHİM DİNÇ
  • MUSTAFA SEZER
  • HAKAN KAYA
  • MÜZEYYEN SUSAR
Pamukkale Belediyesi hangi partide? Pamukkale Belediye başkanı kimdir? Pamukkale Belediye başkan adayları - 4

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