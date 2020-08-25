Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak stres atıyor

Corona virüs sebebiyle evde kalarak aktivitelere katılamayan yerli ve yabancı vatandaşlar, evde kalmanın stresini atış poligonuna gelerek atıyor.

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İHA 25.08.2020 - 10:44

Corona virüs döneminde bir süre kapalı olan atış poligonları, normalleşme süreciyle birlikte önlemlerini alarak faaliyete başladı.

Pandemide çeşitli aktivitelere katılamayan yerli ve yabancı vatandaşlar ise poligonların açılmasını fırsat bilerek, evde kalmanın stresini atıyor.

Antalya Konyaaltı'ndaki bir atış poligonunda İlk olarak poligon girişinde vatandaşların maskelerine dikkat ediliyor. Maskesi olan içeriye alınırken, maskesi olmayana ise maske temin ediliyor. İçeriye giren vatandaşların ateşleri ölçülüyor, ellerine dezenfekten sıkılıyor ve kayıt işlemleri bittikten sonra da atış alanına alınıyor.

Aynı zamanda kullanılan silahlar, kulaklıklar ve diğer ekipmanlar da sürekli olarak alkolle dezenfekte ediliyor.

"STRES ATMAK İÇİN GELDİM" Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Salih Yönel, “Stres atmak için buraya geldim. Malum pandemi dönemindeyiz. Bende evde sıkıldım, buraya da stres atma amacıyla geldim” dedi.

"UZUN ZAMANDIR EVDE SIKILDIM" Uzun zamandır evde sıkıldığını anlatan Aytaç Durmaz, “Pek bir aktivite yapamadık. Uzun zamandır da atış yapmak istiyordum, buraya geldik. Burada temizlik ön planda. Girişte maskeleri kontrol etmeleri, sürekli elimizi dezenfekte etmeleri güzel bir durum. Silahların temiz olması, göz önünde temizlenmeleri insana güven veriyor. Ben biraz takıntılı biriyim. Temizler ve dikkat ediyorlar. Bu da zaten benim ilk atışımdı, oldukça heyecanlıydım” ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE SIKILAN POLİGONU TERCİH EDİYOR" Atış Poligonu Mesul Müdürü ve Atış Eğitmeni Mustafa Altunöz, virüsün önlenmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, iş yerinin sürekli olarak dezenfekte edildiğini kaydetti. Maskesi olmayan müşterilerin içeriye alınmadığını dile getiren Altunöz, “Ateşleri ölçüyoruz. Yüksek ateşi olanlar varsa en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Şimdi pandemi döneminden sonra insanlar dışarıya çıkarken düşünüyor. Bizim kendi iş yerlerimize müşterilerimiz normal seviyede gelmeye başladı. Bizde bu süreçte evde kaldık, çok canımız sıkıldı. İnsanlar da kendilerini rahatlatmak adına poligonu tercih ediyor. Rahatlamak adına bu işi çokça yapmaya başladılar” diye konuştu.

Müşterilerin rahat olması gerektiğini söyleyen Altunöz, “Her ateş öncesi ve sonrası tabancalar dezenfekte ediliyor. Kullandıkları kulaklıklar ve çeşitli malzemeler alkolle dezenfekte ediliyor. O yüzden herkesin içi rahat olmalı” sözlerine ekledi.