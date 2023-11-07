Pasaport ve ehliyet harcı ne kadar oldu? Telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar? 2024 güncel harç ödeme bilgileri
Enflasyon rakamlarının açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. Peki, pasaport harcı ne kadar oldu? Telefon kayıt ücreti ne kadar?
Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Değişiklik olmazsa vergi, harç ve cezaların miktarı belli oldu. İşte, güncel 2024 harç ve ceza miktarları...