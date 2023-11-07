Pasaport ve ehliyet harcı ne kadar oldu? Telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar? 2024 güncel harç ödeme bilgileri

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Değişiklik olmazsa vergi, harç ve cezaların miktarı belli oldu. İşte, güncel 2024 harç ve ceza miktarları...