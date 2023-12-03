Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu)

Pasaport randevusunun nasıl alınacağı, yurt dışına çıkmak isteyen ve pasaport harç bedellerine zam gelmeden pasaport sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2023 yılının bitmesine kısa bir zaman kala, pasaport süresi biten vatandaşlar, harç bedellerine yeniden değerleme oranına göre gelecek zam öncesinde pasaportlarını yenilemek veya yeniden çıkarmak istiyor. Peki, 2023 pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar?

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 1

Pasaport randevusu almak ve yurt dışına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşların, pasaport randevusu alması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-Devlet ve NVİ resmi sayfası üzerinden başvurular kolaylıkla tamamlanabiliyor. İşte adım adım pasaport randevusu alma işlemi.

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Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 2

PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Pasaport randevusu nasıl alınır sorusuna cevap almak, ne yazık ki işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Bunun için bazı evrakları da hazırlamanız gerekiyor. Peki 2023 pasaport başvuruları için hangi evraklar gerekiyor? İşte o evrakların listesi.

- T.C. Kimlik Kartı

- 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

- Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu

- Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.

- Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 3

2023 PASAPORT HARÇ BEDELİ ÜCRETLERİ

6 Ay       1.034,55 TL 501,00 TL (1.535,55 TL)

1 Yıl        1.512,45 TL 501,00 TL (2.013,45 TL)

2 Yıl        2.469,15 TL 501,00 TL (2.970,15 TL)

3 Yıl        3.507,75 TL 501,00 TL (4.008,75 TL)

3+ Yıl     4.943,25 TL 501,00 TL (5.444,25 TL)

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 4

2024 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yılbaşından itibaren, yeniden değerleme oranı dikkate alındığında pasaport harçlarına yüzde 58,46'lık zam gelecek.

Yeni yılla birlikte 6 aylık pasaport için ödenecek harç 1034 lira 55 kuruştan 1638 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport bedeli 1512 liradan 2395 liraya yükselecek.

2 yıllık pasaport ücreti 2469 liradan 3912 liraya çıkarken, 3 yıllık pasaport için ücret 3507 liradan 5557 liraya yükselecek.

3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4943 liradan 7832 liraya çıkacak.

2024 yılı pasaport defter bedelinin ise 501 liradan 793 liraya çıkarılması öngörülüyor.

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 5

e-DEVLET ÜZERİNDEN PASAPORT RANDEVUSU (1. ADIM)

e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ekranı üzerinden yeni randevu ekranına tıklayın.

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 6

2. ADIM

Bilgilendirmeyi okuyup, kabul ettiğinize dair kutucuğa tıklayın.

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 7

3. ADIM

Pasaport türüne göre seçiminizi yapın.

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 8

4. ADIM

Randevu almak için başvuru yapacağınız il/ilçe seçip telefon numaranazı yazın ve devam ete tıklayın.

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 9

5. ADIM

Pasaport randevusunda bulunacağız kişileri seçin ve devam edin.

Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu) - 10

6. ADIM

En son olarak randevu tarihi ve saatini uygun olduğunuz güne göre ayarlayın. Böylelikle pasaport randevusu alma işleminiz sonlanacaktır.

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