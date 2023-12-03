Pasaportunu yenilemeyenler yılbaşından sonra zamlı ücret ödeyecek: Pasaport randevusu nasıl alınır, harç bedeli ne kadar? (2023 e-Devlet NVİ pasaport randevusu)
Pasaport randevusunun nasıl alınacağı, yurt dışına çıkmak isteyen ve pasaport harç bedellerine zam gelmeden pasaport sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2023 yılının bitmesine kısa bir zaman kala, pasaport süresi biten vatandaşlar, harç bedellerine yeniden değerleme oranına göre gelecek zam öncesinde pasaportlarını yenilemek veya yeniden çıkarmak istiyor. Peki, 2023 pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harcı ne kadar?
Pasaport randevusu almak ve yurt dışına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşların, pasaport randevusu alması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-Devlet ve NVİ resmi sayfası üzerinden başvurular kolaylıkla tamamlanabiliyor. İşte adım adım pasaport randevusu alma işlemi.