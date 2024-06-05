Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti
Adana'dan "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta ile doğum gününü kutladığı eşini bir gün sonra 3 çocuğunun gözü önünde katleden emekli astsubay Yaşar Ergül için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül, 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.