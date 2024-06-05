Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti

DOĞUM GÜNÜ PASTASINA YAZDIRDIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Seda Ergül'ün cinayetten bir önce doğum günü olduğu, Yaşar Ergül'ün de eşine "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.