Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti

Adana'dan "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta ile doğum gününü kutladığı eşini bir gün sonra 3 çocuğunun gözü önünde katleden emekli astsubay Yaşar Ergül için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 1

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül, 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 2

Seda Ergül ile Yaşar Ergül arasında araç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 3

Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözü önünde 10 yıllık eşine tabancayla ateş açtı.

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 4

Seda Ergül hayatını kaybetti, Yaşar Ergül gözaltına alınıp tutuklandı.

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 5

DOĞUM GÜNÜ PASTASINA YAZDIRDIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Seda Ergül'ün cinayetten bir önce doğum günü olduğu, Yaşar Ergül'ün de eşine "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 6

"SİLAHIMI EŞİME ÖLDÜRMEK KASTIYLA DOĞRULTMADIM"

Yaşar Ergül hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırladı.

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 7

Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 8

İddianamede, Yaşar Ergül'ün savunmasına da yer verildi. Ergül, eşinin çocukları bahane ederek 2 aydır kendisiyle yatmadığını iddia ederek, "Olay günü, eşim birlikte terziye gitmemizi söyledi. İşten ne zaman çıkacağımı bilmediğim için dolmuşa binerek terziye gitmesini söyledim. Tartışma çıktı, tabancamı çıkartıp, korkutmak amacıyla eşime doğrulttum. Eşimin silahı çekiştirmesi sonucu silah ateş aldı ve eşime isabet eti. Silahımı, eşimi öldürmek kastıyla doğrultmadım." dedi.

Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 9
Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 10
Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 11
Pastaya "Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazdırıp ertesi gün katletti - 12
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