Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor ve bitiyor? (2023 pastırma yazı tarihi)
Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı, kış aylarına girmeden önce son bir kez sıcak havaların keyfini sürmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Her yıl ekim ve kasım ayları arasında yaşanan pastırma sıcakları için tarihler sorgulanıyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.