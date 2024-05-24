Patara'da caretta caretta yuva sayısında rekor artış

TEHDİT UNSURU GÖRÜNCE YUVA YAPMIYORLAR

Nesli tehlike altında olan bu canlıların korunması için yürütülen çalışmalar kapsamında Patara plajının korunmasının da yuvalama alanlarının korunması adına büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Eyüp Başkale, kumsalın günün 24 saati gözlem altında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Başkale, şu uyarılarda bulundu:

“Caretta carettaların hem ergin bireyleri hem de yuvaları ve yavruları, kumsalda çalışan 20 civarındaki gönüllü arkadaşımızla koruma altına alınıyor. Diğer yandan kumsalda belirli noktalara yerleştirdiğimiz fotokapanlarla anlık verileri görebiliyoruz. Gece saatlerinde yuvalayan deniz kaplumbağaları, kumsalda herhangi bir tehdit unsuru olduğunda maalesef yuva yapmadan denize geri döner. Yavru çıkışları da gece saatlerinde gerçekleşir. Bu nedenle plaj, hem Özel Çevre Koruma alanı olması hem de kaplumbağaların yuvalama zamanı olan akşam saatlerinde tamamen kullanıma kapatılarak koruma altına alınmaktadır. Akşam 20.00'den itibaren kapatılan plaj sabah 08.00'de kullanıma açılmakta, böylece hem anne kaplumbağaların tehdit edici bir unsur olmadan rahatça yuvalamaları, hem de yavru kaplumbağaların güvenle denize ulaşmaları sağlanmaktadır. Yuvalama sezonunda kumsalda ışık yakmak kaplumbağaların yönlerini kaybetmelerine ve deniz yerine ışığa yönelerek denize ulaşamamalarına sebep olmaktadır."