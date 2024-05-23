Pençe-Kilit şehitlerine veda
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız için de memleketi Siirt'te tören düzenlendi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız (27) şehit düştü.