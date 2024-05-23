Pençe-Kilit şehitlerine veda

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız için de memleketi Siirt'te tören düzenlendi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 1

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız (27) şehit düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 2

Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın cenazesi memleketi Iğdır'da defnedildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 3

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılanan şehidin naaşı, Iğdır Devlet Hastanesine ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 4

Burada helallik alınması sonrası şehit Zorba'nın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği il merkezindeki Asri Mezarlık'a getirildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 5

Dua edilmesi ve cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındı.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 6

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 7

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Vali Ercan Turan, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 8

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU SİİRT'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aynı saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın (27) cenazesi ise Siirt'in Eruh ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 9

Evli ve bir çocuk babası Yıldız'ın cenazesi hastane morgundan alınarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen törende, şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, ardından öz geçmişi okundu.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 10

Güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Hasan ve annesi Gülsüm ile eşi Kezban Yıldız ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 11

İKİNCİ KEZ BABA OLMAYA HAZIRLANIYORDU

Bir kızı olan Yahya Yıldız, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyordu.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 12

Şehidin hamile eşi Kezban Yıldız, bir hafta içinde doğum yapacaktı.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 13

İl Müftüsü Şakir Pinal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Eruh Mezarlığı'nda defnedildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 14

Saygı ateşinin yapıldığı törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 15

BAKAN YERLİKAYA, ŞEHİT BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin babası Hasan Yıldız ile telefonda görüştü, taziyelerini iletti.

DAHA FAZLA GÖSTER