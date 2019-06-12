Pendik'te sağanak yağış
DHA
İstanbul Pendik'te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı. Yağış nedeniyle bir anaokulunda mahsur kalan öğretmenler tahliye edildi.
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1İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu.
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2Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.
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MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDIKuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı.
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4Pendik Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı.
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51'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.
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ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDIPendik’de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
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7Mahsur kalan vatandaş, çevredeki diğer vatandaşların kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.
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8Sel sularına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren yavru kedi ise bir belediye işçisi tarafından kurtarıldı.
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İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü.
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10Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı.
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11Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü.
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12Kartal'da ise bir villanın çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın meydana geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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13Yağış sonrası ortaya bu görüntüler çıktı...
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16Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.
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